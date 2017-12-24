بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة نصر الحريري، يوم الأحد، المستجدات على الساحة السورية.

وقالت الوكالة السعودية للأنباء (واس) ان " اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري".

وجرى اللقاء خلال استقبال الجبير للحريري، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية، بالعاصمة الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان لقاء سابق جمع الجبير والحريري في 27 تشرين الثاني الماضي، عشية انطلاق جولة ثامنة من مفاوضات جنيف.

وانتهت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة في 14 كانون الأول الجاري، دون تحقيق الهدف المتعلق بعقد لقاءات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة، حيث وصفها المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا بانها "فرصة كبيرة مهدرة".

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