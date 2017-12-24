سقط قتلى وجرحى، يوم السبت, بعدما أقدم 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية على فتح النار باتجاه أحد المقاهي في قرية العامرية، التابعة لمحافظة الجيزة.

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة ان "الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخريين نتيجة إطلاق مجهولين النار عليهم".

وتلقى قسم شرطة مركز العياط، تلقى بلاغا من عدد من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الملثمين بفتح النيران على أحد مقاهي قرية العامرية".

وتقوم مباحث الجيزة بتحرياتها لكشف هوية المتهمين والقبض عليهما.

ورجَّحت تحريات المباحث، أنَّ يكون الدافع وراء الواقعة جنائي وليس سياسيًا.

ويشار إلى أنه سبق ولقي عشرات المصريين حتفهم و أصيب آخرون منهم أفراد بالجيش والأمن المصري جراء اشتباكات مع مسلحين متشددين في عدة مدن مصرية .

وتواجه مصر تحديات أمنية بعد تكرار الهجوم على عدة مواقع أمنية وعسكرية من تنظيم "داعش" عقب انتشارهم في عدة مدن وانتقالهم إلى قلب مصر وأطرافها .

سيريانيوز