ألقت السلطات التركية، يوم الأحد، على رجل سوري حاول بيع سجادة أثرية مسروقة من أحد المتاحف السورية.

وقالت قناة "TRT " التركية، أن السجادة تحمل رسم "مريم العذراء" ويقدر عمرها بـ 500 عام، وسرقت من أحد المتاحف السورية إثر الحرب هناك.

وأضافت القناة، أن "أجهزة المخابرات التركية تعقبت المواطن السوري وأوقفت سيارته في مقاطعة سينكان، قبل أن تعثر على السجادة المسروقة في صندوق السيارة".

وأشارت إلى أنه "حاول بيع السجادة، التي تبين أنها نادرة جدا بمبلغ 3 مليون دولار، وتم تحويله على أثر ذلك إلى مديرية الأمن، وتم التحفظ على السجادة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على سوريين في تركيا يحاولون بيع قطع أثرية، حيث ألقي القبض في تشرين الأول الماضي على سوري في أنقرة بحوزته إنجيل يعود إلى العهد البيزنطي، وتقدر قيمته بنحو مليون ونصف دولار، وكان يحاول تهريبه إلى خارج تركيا.

وتستغل عصابات الاثار الحرب الدائرة في البلاد، حيث تقوم بسرقة الاثار وتهريبها عبر دول الجوار ومنها الى الخارج.

وكانت السلطات السورية وجهت اتهاما لتركيا عام 2015 ، برفض إعادة تحف فنية سرقت من مواقع أثرية في سوريا كما ترفض تقديم معلومات عنها، فيما نفت تركيا هذا الامر.

سيريانيوز