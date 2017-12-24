تمكن الجيش النظامي، يوم الأحد، من استعادة السيطرة على نقاط جديدة في محيط قرية مزرعة بيت جن في ريف دمشق.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان وحدات من الجيش النظامي سيطرت على نقاط جديدة قرب نبع المنبج، بعد اشتباكات مع "جبهة النصرة" قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.

وتأتي السيطرة، بعد تقدم حققه الجيش النظامي على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، حيث تمكن من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.

سيريانيوز