أعلنت تونس، يوم الأحد، عن منع الطيران الإماراتي من الهبوط في المطارات التونسية.

وقالت وزارة النقل التونسية إن "تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها".

ويأتي تعليق طيران الإمارات في تونس، بعد يومين من قول مسؤولين بالحكومة التونسية إن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها.

ولم يتم الكشف عن أي سبب لأي من القرارين كما لم يصدر تعليق رسمي من الإمارات.

ومن جانبها، وبناء على قرار السلطات التونسية قررت شركة "طيران الإمارات" تعليق رحلاتها من وإلى تونس ابتداء من يوم الاثنين الـ25 كانون الأول الحالي.

وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة "طيران الإمارات" بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

واستدعت وزارة الخارجية التونسية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس إلى مقر الوزارة، للاستفسار وطلبت توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر عبر الشركة الإماراتية.