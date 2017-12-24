أعلن وزير العدل هشام الشعار, أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومعرفة مصير الأشخاص المفقودين خلال الحرب التي اندلعت منذ سنوات في أرجاء البلاد.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية, في عددها الصادر يوم السبت, عن الشعار قوله, في مؤتمر قضائي عقدته وزارة العدل, انه "يتم التقدّم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره ".

وأشار وزير العدل إلى أن "هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير".

وكانت مصادر مطلعة في وزارة العدل أكدت في نيسان الماضي، استقبال الأخيرة، وبشكل يومي طلبات من ذوي المفقودين السوريين بهدف معرفة مصيرهم، في الوقت الذي تحفظت فيه تلك المصادر على الرقم الذي وصلت إليه الطلبات من هذا النوع.

وبينّت المصادر أنه على المواطن المتقدم بهذا النوع من الطلبات تسجيل طلبه في ديوان المفقودين ومن ثم يرسل إلى الجهات المختصة ومن بعد ورود الجواب يدخل إلى الحاسوب عبر البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض ومن ثم يصبح الاستفسار عن المفقود آلياً.

ويُعتبر ملف المفقودين في سوريا حتى اليوم أحد أكبر الملفات الاجتماعية والأمنية الشائكة التي تؤرق كافة انتماءات الشعب السوري وذلك بعد مضي أكثر من 6 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد, حيث لاتخلو منطقة أو قرية من مخطوف أو مفقود من المدنيين أو العاملين في صفوف الجيش النظامي والقوى الأمنية معظمهم مصيرهم مجهول حتى الوقت الحالي.

وقد أسهمت عمليات المصالحة التي تقودها الحكومة ، عبر وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ، في الإفراج عن مئات المخطوفين في سجون مقاتلين مسلحين، وخاصة منهم الأطفال والنساء.

كما شهدت عدد من المناطق السورية الكشف عن مقابر جماعية تحوي نساء وأطفال ورجال ممن كانوا في عداد المفقودين إلى أن تم اكتشاف مقتلهم بعد خروج المتشددين من تلك المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

سيريانيوز