أصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي قراراً يحدد فيه فترة التنزيلات لأصحاب الفعاليات التجارية ممن يعملون بصناعة وتجارة الألبسة والأحذية بكافة أنواعها.

وأضافت الوزارة في القرار الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ان " فترة التنزيلات على كافة أنواع الألبسة والأحذية (رجالية , نسائية , ولادية) تبدأ اعتباراً من 20 كانون الأول 2017 , ولغاية 15 كانون الثاني المقبل من عام 2018 ".

وجدد القرار حرص الوزارة على أن تكون "التنزيلات حقيقية تؤدي الهدف المطلوب منها وليست وهمية", مؤكدا أنه "سيتم التحقق من هذا الأمر من خلال قيام جهاز حماية المستهلك بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية".

وارتفعت أسعار الملابس بمختلف أنواعها المحلية الصنع والمستوردة عدة أضعاف بعد اندلاع الحرب في البلاد, والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية ما جعل أسعارها لاتتناسب مع الدخل لكثير من المواطنين.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت مؤخراً عدة قرارات تنص على خفض الأسعار لعدة أنواع من السلع والمواد الغذائية.

سيريانيوز