تأثرت حركة الطيران في المطارات الكبرى في الإمارات بشكل كبير, بعدما تم الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات , بسبب موجة الضباب الكثيف الذي تشهده البلاد منذ الجمعة الماضي.

ودعت مجموعة "طيران الإمارات", في بيان على موقعها, "المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار دبي"، معلنة "إلغاء رحلات كانت مقررة إلى الكويت وطهران وبغداد وهونغ كونغ وغيرها".

بدورها, أعلنت شركة "فلاي دبي" "إلغاء 42 رحلة كان مقرر انطلاقها من دبي الأحد".

وتم الغاء في مطار دبي أكثر من 15 رحلة مغادرة، وإرجاء 60 رحلة أخرى على الأقل، وجرى تغيير مسار عشرات الرحلات القادمة بين منتصف الليل وصباح الأحد، بحسب ما أظهرت لائحة الطائرات المغادرة والقادمة على موقع المطار.

وامتد إلغاء الرحلات وتأجيلها على مطارات أخرى في الدولة الخليجية، أهمها أبوظبي والشارقة.

وتشهد الإمارات موجة ضباب منذ الجمعة اشتدت ليل السبت الأحد وسط ارتفاع في درجات الرطوبة التي بلغت مستوى 95 بالمئة في معظم الإمارات.