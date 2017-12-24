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مواصلاً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 450 ليرة
الاخبار الاقتصادية

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاحد, ارتفاعه مسجلاً 450 ليرة سورية للدولار الواحد.


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 455 ليرة للمبيع، و 450 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم امس السبت في سوق العاصمة دمشق إلى 425 ليرة للمبيع، و 448 ليرة للشراء.

 

سيريانيوز
2017-12-24 11:42:17
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