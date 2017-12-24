رفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي, يوم السبت, سعر شراء كيلوغرام من الحمضيات بمقدار 10 ليرات لجميع الأصناف, ليصبح 100 ليرة للصنف الأول و90 ليرة للثاني و80 ليرة للثالث .

ونقلت وكالة (سانا) عن الغربي قوله , في تصريح للصحفيين, عقب اجتماعه ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع الجهات المعنية بتسويق الحمضيات في اللاذقية وطرطوس, إنه "يتم تسويق كمية تتراوح بين700 طن و800 طن يوميا ", لافتا الى "ايجاد حل لموضوع التسويق", كما اعرب عن الامل من "مضاعفة هذا الرقم ولاسيما مع الإنتاج العالي للحمضيات في الساحل السوري مقارنة بالاستهلاك المحلي ".

وقرر مجلس الشعب, خلال جلسته التي عقدها , يوم الأربعاء, تشكيل لجنة لدراسة تسويق وتسعير الحمضيات.

وكان مجلس الوزراء كلف مؤخرا, وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولم تتمكن الجهات الرسمية في الاعوام الماضية من إيجاد أسواق خارجية لتسويق الإنتاج من الحمضيات أو إيجاد معامل عصائرية لذلك فضل المزارعون- في السنوات الأخيرة- عدم جني ثمار أتعابهم وترك الثمار على أمّها لتسقط على الأرض بدلاً من قطافها, كما لجأ المزارعون في بعض المواسم لاقتلاع هذه الاشجار وتحويلها إلى أحطاب لتدفئة أبنائهم من برد الشتاء القارس بدلاً من الاستمرار في هذه الزراعة الخاسرة.