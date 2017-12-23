ضرب يوفنتوس عصفورين بحجر واحد حيث شدّد الخناق على نابولي المتصدر بفارق نقطة ومنع روما من مشاركته الوصافته عقب فوزه عليه 1-0 السبت في قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

على ملعب "الأليانز"، بدا يوفنتوس ضاغطاً من البداية وهو ما أسهم سريعاً في خطف هدف الفوز الوحيد برأسية المدافع المغربي المهدي بن عطية (18).



بهذا الفوز العسير والثمين، نجح يوفنتوس في تعزيز رصيده ليصبح 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر (45 نقطة) والذي فاز اليوم بصعوبة هو الآخر على ضيفه سامبدوريا (3-2)، أمّا روما فقد تجمّد رصيده عند 38 نقطة وبقي رابعاً.

أجرى دي فرانشيسكو تغيير بدخول باتريك شيك في مكان ستيفان الشعراوي بعد 64 دقيقة، لتغيير شىء في الشق الهجومي، وسنحت فرصة جديدة في الدقيقة 70 بعد تمريرة من ناينجولان لإيدين دجيكو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.



وعند الدقيقة 80 منعت العارضة أليساندرو فلورينزي من هدف بعد كرة لُعبت من وراء الدفاع باتجاه الظهير الأيمن الذي لعبها من فوق تشيزني ولكنها ضربت بالعارضة في الأخير. واصل روما ضغطه في الدقائق الأخيرة لإيجاد التعادل ودخل جانكيز أوندير مكان دي روسي لإضافة حلول هجومية إضافية.



لكن يوفنتوس صمد حتى النهاية ونجح في الحفاظ على هدف تقدمه ليخرج بانتصارٍ مهم للغاية على أحد المنافسين المحتملين على لقب الدوري الإيطالي.