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مانشستر يونايتد يهدر الفوز أمام ليستر سيتي ويسقط بفخ التعادل بالدوري الانكليزي
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اخبار الرياضة
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فشل
مانشستر يونايتد في إعادة الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي إلى حاله
عقب تعادله مع مضيفه ليستر سيتي 2-2 في الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.
وأهدر مانشستر يونايتد الكثير من الفرص ولم يتمكن
من زيادة غلته عقب طرد أمارتي من صفوف ليستر فاكتفى بالتعادل 2-2، حيث سجل الإسباني
خوان ماتا لصالح مانشستر يونايتد (40 و60)، بينما جاء هدف ليستر سيتي الأول بقدم
فاردي بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز (27)، والثاني من ماغوير (90 +4).
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13
نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، أما ليستر سيتي فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز
الثامن.
سيريانيوز
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2017-12-23 20:08:50
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