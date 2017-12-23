فشل مانشستر يونايتد في إعادة الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي إلى حاله عقب تعادله مع مضيفه ليستر سيتي 2-2 في الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وأهدر مانشستر يونايتد الكثير من الفرص ولم يتمكن من زيادة غلته عقب طرد أمارتي من صفوف ليستر فاكتفى بالتعادل 2-2، حيث سجل الإسباني خوان ماتا لصالح مانشستر يونايتد (40 و60)، بينما جاء هدف ليستر سيتي الأول بقدم فاردي بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز (27)، والثاني من ماغوير (90 +4).



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، أما ليستر سيتي فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.