سقط عدد من القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء قصف لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على عدة مدن ومناطق في اليمن.

ونقلت وكالة (سبأ) اليمنية للأنباء عن مصدر محلي ,قوله ان "طيران التحالف استهدف شاحنة مواطن في ساحل الجاح بمديرية بيت الفقية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنينك.

كما استهدف طيران التحالف "منزلاً في حي الوحدة المكتظ بالسكان في حزيز بمديرية سنحان محافظة صنعاء ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى", بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن "مواطناً أصيب بجروح خطيرة جراء غارة على الطريق العام بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، كما شن الطيران غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار استهدفت شاحنة مياه لأحد المواطنين".

وفي محافظة صعدة ,"شن الطيران غارتين على مديرية الصفراء وست غارات على منطقة الغور بمديرية غمر و تسع غارات على مدينة ضحيان المكتظة بالسكان في مديرية مجز ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة", وفقا للمصدر.

وكان عدد من القتلى والجرحى بينهم نساء, سقطوا الأحد الماضي, بقصف صاروخي وجوي للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدف عدة مناطق ومدن في اليمن .

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

سيريانيوز