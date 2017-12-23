فاز المنتخب القطري على نظيره اليمني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت بإستاد نادي الكويت، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج رقم 23.

ارتفع رصيد قطر بهذا الفوز إلى 3 نقاط تصدر بهم المجموعة الثانية مبكرا، بينما بقى منتخب اليمن بدون نقاط.



سجل أهداف المنتخب القطري كل من أكرم عفيف والمهدي علي والمعز علي وبيدرو ميجيل، في الدقائق 1 و5 و18 و84.



جاءت المباراة المتوسطة المستوى سيطر المنتخب القطري على معظم فتراتها ولم يجد صعوبة كبيرة في الفوز، بعدما حسم أموره مبكرا وسجل أهدافه الثلاثة في أول 18 دقيقة من اللقاء.

وسجل المنتخب اليمني هدفا لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح بيدرو ميجيل لاعب قطر في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 84، قبل أن يطلق الحكم العماني صافرة نهاية اللقاء.