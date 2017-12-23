تابع ايفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس وفرمل ضيفه تشيلسي حامل اللقب بارغامه على التعادل السلبي السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 39 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد إيفرتون، إلى 26 نقطة في المركز التاسع.



وهدد تشيلسي مرمى الضيوف مبكرًا عن طريق بيدرو رودريجز، الذي سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 5، مرت بجوار القائم الأيسر لحارس إيفرتون.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول على الإطلاق في الدقيقة 10، لصالح تشيلسي إذ أبعد فيل جاجيلكا مدافع إيفرتون، تسديدتي تيموي باكايوكو وويليان من على خط المرمى.



وكاد بيدرو أن يخطف هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 35، بعدما تلقى تمريرة رائعة من باكايوكو، ليسدد الكرة بقوة في المرمى، ولكن الحارس جوردان بيكفورد، تألق وأبعد الكرة إلى ركنية.



وفي الشوط الثاني، هدد البلوز مرمى إيفرتون مبكرًا، إذ استقبل بيدرو عرضية فيكتور موسيس بالتسديد المباشر، إلا أن الحارس تصدى للكرة لترتد إلى ماركوس ألونسو الذي سدد بقوة، ولكن البديل آشلي ويليامز أبعد الكرة.



وفي الدقيقة 66، أطلق إيدين هازارد تسديدة يسارية قوية، ولكن الحارس تألق وأبعدها عن المرمى، وكاد ويليامز أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت رأسيته بالعارضة في الدقيقة 76.