واصل نابولي تشبثه بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه الصعب 3-2 على ضيفه سامبدوريا على ملعب "سان باولو"، وسقط انتر ميلان 0-1 امام مضيفه ساسولو السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الكاشيو.

ورفع نابولي رصيده لـ45 نقطة في مقدمة جدول الترتيب، فيما بقي لسامبدوريا 27 نقطة في المرتبة السادسة.



أحرز أهداف نابولي كل من ألان ماركيز لوريرو (16)، ولورينزو إنسيني (33)، وماريك هامسيك (39)، فيما سجل للضيوف جاستون راميريز (2) وفابيو كوالياريلا من ركلة جزاء (27).



وطرد ظهير نابولي، البرتغالي ماريو روي، في آخر ربع ساعة تقريبا من اللقاء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز للجولة الثانية تواليا بعد سقوطه أمام مضيفه ساسولو بهدف نظيف أحرزه دييجو فالتشينيلي (34) على ملعب "تريكولوري".



وبذلك، خسر النيراتزوري فرصة استعادة الوصافة، ولو مؤقتا، بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة، ظل بها في المرتبة الثالثة المهدد بفقدانها أيضا بعد اكتمال باقي المنافسات، فيما أصبح لساسولو 20 نقطة في المركز الرابع عشر.



وكان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد أضاع فرصة معادلة النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء (49) تمكن الحارس من التصدي لها.

وعاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني الوافد حديثا إلى الدرجة الأولى 4-صفر.