برشلونة يحسم "كلاسيكو" إسبانيا ويسقط غريمه ريال مدريد بعقر داره بثلاثية نظيفة اخبار الرياضة شارك

تمكن برشلونة المتصدر من حسم نتيجة الكلاسيكو أمام مضيفه ريال مدريد 3-صفر اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الأوروغوياني لويس سواريز(54) والأرجنتيني ليونيل ميسي (من ركلة جزاء 64) وألكسي فيدال (93) أهداف برشلونة.



ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 45 نقطة بعيداً 14 نقطة عن ريال مدريد الرابع برصيد 31 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).



ويحتل الساحر ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً.



وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة في معقل ريال، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ مواجهاتهما، محافظاً في الوقت ذاته على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.



لطالما اعتبر اللقاء بين ريال "الملكي"، المرتبط بدوائر السلطة الإسبانية، وبرشلونة الذي يجسد الهوية الكاتالونية الاستقلالية، مواجهة ذات دلالة رمزية بين المركزية والقومية.



وكانت هذه الرمزية مضاعفة في مباراة السبت بعد الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد نتيجة استفتاء تقرير المصير الذي أجراه إقليم كاتالونيا في تشرين الأول على رغم معارضة مدريد، وما تبعه من حملة اعتقالات وإقالة للحكومة الاقليمية ورئيسها كارليس بوتشيمون الذي لجأ إلى بلجيكا. سيريانيوز

2017-12-23 16:08:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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