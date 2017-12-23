مانشستر سيتي المتصدر يواصل انتصاراته المتتالية برباعية نظيفة بشباك بورنموث اخبار الرياضة شارك

واصل مانشستر سيتي المتصدر هوايته وانتصاراته المتتالية باكتساحه ضيفه بورنموث 4-صفر، السبت في المرحلة التاسعة عشرة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز السابع عشر على التوالي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا فرفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق 14 نقطة أمام غريمه مانشستر يونايتد الثاني الذي يحلّ ضيفاً على ليستر سيتي.



وافتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل في الدقيقة 27 إثر خطأ من الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش في اعادة الكرة فوصلت إلى البرازيلي فرناندينيو الذي حضرها إلى أغويرو فتابعها أمام المرمى برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.



وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة أيضاً وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 إثر كرة بينية من أغويرو خلف الدفاع تابعها رحيم ستيرلينغ في الشباك.



وسجل أغويرو هدفه الثاني عشر في البطولة والثاني له في المباراة إثر متابعة رأسية في الزاوية اليمنى للمرمى (79).



ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً.



وأنهى المدافع البرازيلي دانيلو مسلسل الأهداف بإضافة الرابع قبل النهاية بخمس دقائق حين تابع بيسراه كرة داخل المنطقة في الزاوية اليمنى لمرمى بورنموث.



وفاز برايتون على واتفورد بهدف لباسكال غروس (64)، وستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ونيوكاسل على وست هام بثلاثة أهداف لهنري سايفيت (10) ومحمد ديامي (53) وكريستيان أتسو (61) مقابل هدفين لأرناتوفيتش (6) وأندري ايوو (69).



وتعادل ساوثمبتون مع هادرسلفيد بهدف لأوستن (24) مقابل هدف للوران ديبواتر (64)، وسوانسي سيتي مع كريستال بالاس بهدف لجوردان أيوو (77) مقابل هدف للوكا ميليفوييفيتش (59 من ركلة جزاء). سيريانيوز 2017-12-23 16:26:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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