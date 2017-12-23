لقيت فتاتين اثنتين حتفهما وأصيب عدة أشخاص بجروح, يوم السبت, جراء سقوط قذائف على قرية حرفا و مخيم الوافدين بريف دمشق و مدينة محردة شمال مدينة حماه.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) , أن أكثر من 20 قذيفة متفجرة سقطت على قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي الغربي الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة ما أدى إلى مقتل فتاتين اثنتين وإصابة شخصين آخرين.

وأضافت الوكالة أن القذائف أدت أيضاً إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم والشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

وفي السياق نفسه, قال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن " المجموعات المسلحة أطلقت قذيفة هاون على منازل المواطنين في ضاحية الإسكان بمخيم الوافدين ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح , ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وجاء ذلك بعد سقوط قذائف الأربعاء الماضي, على مخيم الوافدين أدت إلى إلحاق أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي ريف حماه, ذكرت (سانا) أن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الشمالي لحماة أطلقت 6 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.