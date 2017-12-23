واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم السبت, ارتفاعه مسجلاً 445 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 449 ليرة للمبيع، و 445 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم 20 الجاري في سوق العاصمة دمشق إلى 444 ليرة للمبيع، و 440 ليرة للشراء.