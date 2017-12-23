مواصلاً ارتفاعه.. غرام الذهب يسجل 16300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعاً عما كان عليه سابقاً, حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 16300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات سعر غرام الـ21 قيراط بـ16300 ليرة للمبيع، وبـ16200 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13971 ليرة للشراء، وبـ13871 ليرة للمبيع. وكان سعر غرام الـ21 قيراط وصل يوم الخميس الماضي الى 16100 ليرة مبيع، و16000 ليرة شراء. سيريانيوز

2017-12-23 09:59:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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