أعلنت وزارة الخارجية التركية, يوم السبت, عن عقد اجتماع تحضيري بمشاركة الدول الضامنة للهدنة السورية "تركيا – ايران- روسيا", قبيل مؤتمر "الحوار السوري" المقرر عقده يومي مي 29 و 30 كانون الثاني المقبل في منتجع سوتشي.

واشارت الخارجية التركية, في بيان لها, الى ان " الدول الضامنة لمحادثات أستانا أجرت تقييما في الجولة الثامنة، لسير الخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاثة لتطبيق مذكرة التفاهم حول مناطق خفض التوتر بسوريا، لا سيما في محافظة إدلب".

وأعربت الخارجية التركية عن "أملها في أن تسهم مجموعة العمل في الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، على مدار النزاع المستمر في ، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية."

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتييف قال في وقت سابق اليوم ان مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم في قوامها فقط ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومن دون الأطراف السورية.

واختتمت يوم أمس الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود ابرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الالغام.