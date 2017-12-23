سمحت شركة الطيران الإماراتية للتونسيات بالسفر إلى دبي على متن طائرتها , بعدما كانت منعتهن من السفر دون أن توضح الأسباب.

وقالت الخارجية التونسية مسا يوم الجمعة, في بيان, إن تراجع الشركة الإماراتية عن قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات على طائراتها تم بعد استدعاء السفير الإماراتي سالم عيسى القطام الزعابي للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء.

ونقل البيان عن السفير الإماراتي قوله إن هذا القرار "كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وإنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة".

وكانت شركة الطيران "الإماراتية" فاجأت المسافرات التونسيات دون غيرهن من الصعود على متن رحلات الإماراتية إلى دبي ولو للعبور، باستثناء حاملات الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات.

وأثار قرار المنع حالة من الفوضى والغضب في صفوف المسافرات في مطار تونس قرطاج، خاصة في غياب أية معلومات أو تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار، الذي اعتبرته عدة أطراف تونسية إهانة للنساء التونسيات.