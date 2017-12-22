عزز فريق الجيش صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على المجد بهدف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل هدف المباراة على ملعب الفيحاء بدمشق بهاء الأسدي عند الدقيقة الثانية عشرة.



وحافظ الاتحاد على مركز الوصافة بفوزه على تشرين بهدف مقابل لا شيء سجله ملهم بابولي عند الدقيقة 15 على ملعب رعاية الشباب في حلب بينما فاز الوحدة على الشرطة بثلاثية نظيفة على ملعب تشرين في دمشق سجلها أسامة أومري في الدقيقتين 30 و43 ومحمد حمدكو في الدقيقة 73.



وخسر الكرامة أمام ضيفه حرفيي حلب 1/2 على ملعب خالد بن الوليد في حمص وسجل لحرفيي حلب غيث عويجة وزكريا بودقة في الدقيقتين 15 و 69 بينما سجل للكرامة مهند ابراهيم في الدقيقة 64.



وعلى ملعب حماة البلدي حسم الطليعة لقاء ديربي المدينة مع النواعير بهدف مقابل لا شيء سجله جابر خطاب عند الدقيقة 67.



وعلى ملعب الباسل في اللاذقية استطاع حطين التغلب على المحافظة بثلاثة أهداف لهدف سجلها ايمن عكيل وجلال دكر وعبدالله جمعة في الدقائق 5 و8 و34 بينما سجل هدف المحافظة الوحيد هادي الملص في الدقيقة 42.



وتختتم هذه الجولة بلقاء وحيد يجمع الجهاد الأخير بنقطتين مع الوثبة الثاني عشر ب 10 نقاط على ملعب تشرين بدمشق.



وبهذه النتائج يتصدر الجيش الترتيب ب20 نقطة مع بقاء مباراة مؤجلة له مع الجهاد يليه الاتحاد والوحدة ولكل منهما 19 نقطة ثم الطليعة وحرفيو حلب ب17 نقطة فتشرين والشرطة ب15 نقطة فالكرامة والمجد وحطين ب12 نقطة ثم المحافظة ب11 نقطة والوثبة والنواعير ب10 نقاط وأخيرا الجهاد بنقطتين.