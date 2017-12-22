فوز أول للسعودية والإمارات في افتتاح كأس الخليج 23 في الكويت اخبار الرياضة شارك

فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي المضيف 2-1 الجمعة على استاد جابر الدولي في المباراة الافتتاحية (الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى) لكأس الخليج الثالثة والعشرين "خليجي 23" المقامة في الكويت.

وسجّل سلمان المؤشر (13) ومختار فلاتة (52) هدفي السعودية، وعبدالله البريكي (60) هدف الكويت.



وتمكن المنتخب الإماراتي من الفوز على نظيره العُماني بهدف نظيف.



واحتل المنتخب الإماراتي، المركز الثاني في مجموعته، بفارق الأهداف عن السعودية، التي فازت 2-1 على الكويت في نفس الجولة.



ونجح المنتخب الإماراتي في تسجيل هدفه الوحيد من ركلة جزاء، عن طريق علي مبخوت، في الدقيقة 28.



وكاد مبخوت أن يضيف هدفا ثانيا بعدها بدقيقتين، من تمريرة سحرية من زميله عمر عبدالرحمن عموري، لكن الكرة مرت بجوار القائم.



وحافظ المنتخب الإماراتي على تفوقه، وشكلت انطلاقات لاعبيه من منتصف الملعب، خطورة كبيرة على مرمى المنتخب العُماني. سيريانيوز 2017-12-22 19:59:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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