أهدر آرسنال فرصة الفوز على ضيفه ليفربول، بعدما تعادلا 3-3 على ملعب "الإمارات" الجمعة في مباراة مثيرة، بافتتاح الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم ليفربول بهدفين من إمضاء فيليب كوتينيو (26) ومحمد صلاح (52)، قبل أن يسجل آرسنال ثلاثية في غضون 5 دقائق حملت توقيع أليكسيس سانشيز (53) وجرانيت تشاكا (56) ومسعود أوزيل (58)، لكن روبرتو فيرمينو، أنقذ ليفربول من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 71.



ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد آرسنال إلى 34 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الخامس لصالح بيرنلي (32 نقطة) أو توتنهام (31 نقطة).



أحرز ليفربول هدف التقدم بالدقيقة 26، عندما انطلق صلاح بهجمة مرتدة وحاول تمريرة الكرة أمام المرمى، إلا أنها اصطدمت بكوسيلني ليتابعها كوتينيو برأسه في الشباك من فوق الحارس تشيك.



وواصل ليفربول أفضليته، واضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 52، عندما مرّر له فيرمينو كرة ذكية، فانطلق بها قبل أن يسدّدها لترتطم بقدم موستافي وتستقر على يمين تشيك.



وانتفض آرسنال بعد دخول مرماه الهدف الثاني، فأحرز 3 أهداف سريعة وسط دهشة جمهور فريقه ودفاع ليفربول، الأول جاء في الدقيقة 53 بعدما رفع أوزيل كرة من الناحية اليمنى ارتقى لها سانشيز ودكّها برأسه في الشباك مستغلا سوء تغطية ظهير ليفربول جو جوميز.



وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا حاول مينيوليه إبعادها بيده لكنها كانت أقوى منه لتكمل مسيرها نحو الشباك، أما الثالث فأتي في الدقيقة 58، عندما تبادل أوزيل الكرة مع لاكازيتي الذي أعادها بكعب قدمه إلى الدولي الألماني الذي وضعها من فوق مينيوليه داخل المرمى.



ونجح الفريق الضيف في إعادة اللقاء إلى نقطة الصفر، عندما انطلق صلاح بهجمة مرتدة لتصل الكرة إلى إيمري كان الذي مرر إلى فيرمينو وسط زحمة مدافعي آرسنال، ليسددها اللاعب البرازيلي ارتدت من يد تشيك إلى داخل الشباك بالدقيقة 71.