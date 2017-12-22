عاد فريق فيورنتينا، بفوز صعب من أرض مضيفه كالياري، بهدف متأخر، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإيطالي.

ويدين الفيولا بهذا الانتصار، للمهاجم السنغالي خوما بابكر، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني، في الدقيقة 82.



وشهد اللقاء، إقصاء لاعب وسط أصحاب الضيافة، البرازيلي جواو بدرو، بالبطاقة الحمراء المباشرة، في الوقت بدل الضائع بداعي السلوك العنيف، في الدقيقة (90+3).



وبذلك، أصبح لفيورنتينا، 26 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز السابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 17 نقطة.