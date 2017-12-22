قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف, يوم الجمعة, أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون طرفاً ضامناً في محادثات أستانا لكن الأخيرة رفضت.

وأضاف لافرنتييف في لقاء مع قناة (روسيا اليوم) أن "جولات أستانا الثمانية هي تجربة جيدة للبلدان الثلاثة الضامنة من حيث إجراء المباحثات لحل الأزمة السورية", مشيراً إلى أن "موسكو اقترحت على واشنطن أن تكون طرفا في محادثات أستانا إلا أن الأخيرة رفضت ذلك مكتفية بدور المراقب".

واختتمت يوم الجمعة, في العاصمة الكازخية، اجتماعات ولقاءات أستانا 8، بين وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، والأطراف الأخرى المشاركة.

ونص البيان الختامي لمحادثات استانا8، على اتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة الألغام من المناطق التاريخية في سوريا، محدداً موعد الجولة القادمة من المحادثات في النصف الثاني من شباط القادم.

وانطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات استانا حول سوريا, يوم الخميس, بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

سيريانيوز