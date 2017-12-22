أعلن مدير إدارة آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخستانية ايداربك توماتوف، يوم الجمعة، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في منتجع سوتشي خلال يومي 29 و 30 كانون الثاني المقبل.

وقال توماتوف للصحفيين على هامش الجولة الثامنة من محادثات أستانا "إن المؤتمر سيعقد يومي 29 و 30 كانون الثاني القادم".

وتابع قائلا "المشاركون بالمحادثات يعتمدون وثيقتي عمل حول انشاء مجموعة العمل لتبادل المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى أستانا، ألكسندر لافرينتييف، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، لن يكون فيها أكراد من حزبي "الاتحاد الديمقراطي" أو "العمال".

وكانت (الأناضول) نقلت عن مصادر مطلعة على المحادثات في استانا، ان تركيا رفضت مشاركة "وحدات حماية الشعب" الكردية في مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في سوتشي الروسية، واقترحت مشاركة " المجلس الوطني الكردي"، في المؤتمر المزمع عقده بـ29-30 كانون الثاني القادم.

وتتواصل اليوم الجمعة في العاصمة الكازخية، اجتماعات ولقاءات أستانا 8، بين وفود الدول الضامنة تركا وروسيا وإيران، والأطراف الأخرى المشاركة، وسط توقعات بالتوصل لاتفاق بما يخص المعتقلين.

ويعقد بعد الاجتماعات الثنائية لقاء ثلاثي بين وفود الدول الثلاث الضامنة لنظام وقف الاعمال القتالية في سوريا وهي (روسيا وايران وتركيا).

ومن المقرر ان يشارك الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا.

وانطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات استانا حول سوريا, يوم الخميس, بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.