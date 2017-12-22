قالت وكالة (الأناضول)، يوم الجمعة، إن تركيا رفضت مشاركة "وحدات حماية الشعب" الكردية في مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في سوتشي الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصادر واسعة الاطلاع على محادثات استانا 8 قولها ان "مؤتمر سوتشي سيعقد في 29-30 كانون الثاني المقبل، وأن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، تقدمت بلوائح خلال اجتماعات أستانة حول المشاركين في المؤتمر، ويجري العمل على تقييمها".

وتابعت المصادر ان "تركيا رفضت وبشدة وبأي شكل من الأشكال مشاركة تنظيم (ب ي د) ، في المؤتمر، تحت أي غطاء كان، سواء من المجالس المحلية، أو الأحزاب المختلفة، وأن تركيا هددت بعدم المشاركة في المؤتمر، حتى لو تم فرض أي اسم باخر لحظة، وسط تفهم روسي".

وأعلنت تركيا سابقاً موقفها الرافض اشراك ما تصفه بتنظيمات ارهابية في مفاوضات التسوية السورية.

بالمقابل، اقترحت انقرة مشاركة "المجلس الوطني الكردي"، على اعتبار ان "ليس له علاقة بأنشطة إرهابية، ويعتبر الممثل الشرعي لأبناء المنطقة".

وفيما يتعلق بملف المعتقلين، بينت المصادر أنه "تم تشكيل مجموعة عمل لملف المعتقلين، رغم رفض النظام على التوافق عليه"، مشيرا الى ان "مجموعة العمل حول المعتقلين ستكثف لقاءاتها التقنية بشكل كبير، قبيل أستانا 9، المزمع عقدها في منتصف شباط المقبل".

وكشفت المصادر أيضاً أنه "سيتم توقيع وثيقة تشكيل مجموعة العمل، مع وثيقة إزالة الألغام من المناطق التاريخية، وسيتم إعلان ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر".

وتتواصل اليوم الجمعة في العاصمة الكازخية، اجتماعات ولقاءات أستانا 8، بين وفود الدول الضامنة تركا وروسيا وإيران، والأطراف الأخرى المشاركة، وسط توقعات بالتوصل لاتفاق بما يخص المعتقلين.

ويعقد بعد الاجتماعات الثنائية لقاء ثلاثي بين وفود الدول الثلاث الضامنة لنظام وقف الاعمال القتالية في سوريا وهي (روسيا وايران وتركيا).

ومن المقرر ان يشارك الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا.

وانطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات استانا حول سوريا, يوم الخميس, بلقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

سيريانيوز