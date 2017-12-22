أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة، عن استعداد بلاده التعاون مع روسيا فيما يخص الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "نؤيد الحوار مع روسيا في القضايا والمشاكل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمة السورية وتحقيق التقدم في موضوع مستقبل الشعب السوري والصفقة النووية الإيرانية ومنع ظهور سلاح نووي لدى بيونغ يانغ".

وتصر بريطانيا على تنحي الأسد من منصبه، لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية، حيث قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في عدة مرات، ان بريطانيا ودولا أخرى، لن تدعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقال (سياسي) بعيدا عن الأسد.

في حين تعتبر روسيا أبرز داعمي النظام والرئيس الأسد، حيث تقدم له الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي على مدى سنوات الحرب الممتدة لنحو سبع سنوات.

سيريانيوز