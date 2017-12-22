أعلنت استراليا، يوم الجمعة، إنها ستنهي ضرباتها الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا، بعد 3 سنوات من مشاركتها في التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

و قالت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين في مؤتمر صحفي أن "القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على الدولة الإسلامية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 9 كانون الأول الجاري النصر وتحرير الأراضي العراقية من سيطرة "داعش".

وأضافت باين انه "بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت".

ووصفت باين المهمة بأنها كانت "طويلة وشاقة... قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية"، مشيرة الى ان "عمليات استراليا في المنطقة ستستمر، وإن 80 فردا يشاركون في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق ويشمل ذلك قوات خاصة استرالية سيواصلون مهمتهم."

ويدرب جنود استراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية خارج بغداد.

وتعتبر استراليا عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط منذ عام 2014.

سيريانيوز