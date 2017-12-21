أصيب نحو 12 شخص، يوم الخميس، بحادثة دهس عند تقاطع مزدحم في ملبورن جنوب استراليا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن هيئة الإسعاف في ولاية فكتوريا قولها انها " تقيم حالة 12 شخصا في الموقع,وتم نقل اثنين إلى مستشفى أحدهما طفل صغير مصاب في رأسه."

ومن جانبها أعلنت الشرطة الاسترالية انها اعتقلت سائق السيارة دون أن تعلن أي دافع محتمل للواقعة.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا على حسابها على "تويتر" إن "عدد الإصابات غير معروف في هذه المرحلة".

ووقع في ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية، حادثا مشابها في كانون الثاني الماضي، قتل فيه أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، أكدت حينها الشرطة انه لا صلة له بالإرهاب.

وتشهد الشوارع الرئيسية في مدن مثل ملبورن وسيدني ازدحاما كبيرا بالمتسوقين هذا الأسبوع استعدادا لعطلة عيد الميلاد.

ويأتي الحادث في استراليا، بعدما شهدت دول في أوروبا حوادث دهس متصلة بالإرهاب وخاصة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.