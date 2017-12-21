أعلن رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق عبد الرحمن الصعيدي أن أسعار مشتقات الحليب ستنخفض قريباً في الأسواق.

ونقلت صحيفة (الثورة) المحلية عن الصعيدي قوله إن نسبة انخفاض أسعار مشتقات الحليب ستتراوح "ما بين 10 إلى 15%"

وأكد الصعيدي "صدور عدة إجراءات من شأنها مساعدة المواطنين وتخفيف عبء المعيشي".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعلنت في ايار الماضي ان اسعار الألبان والأجبان سجلت زيادة خلال بنسبة تقترب من 15%".

وجاء ذلك بعدما اشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في نيسان الى ان الوزارة تسعى لخفض أسعار مشتقات الحليب لاسيما الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 20% .

وتعد أسعار مشتقات الحليب مرتفعة بالعموم, ما دفع عدداً كبيراً من العائلات إلى الاستغناء عنها أو الترشيد ما أمكن من تناولها.