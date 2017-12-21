أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، يوم الأربعاء، نشرة حددت فيها أسعار لحم العجل والبقر.

وجاء في النشرة التي حملت الرقم (4)، ان سعر كيلو شرحات لحم العجل 4 آلاف ليرة، وكيلو هبرة أو موزات لحم العجل 3700 ليرة، وكيلو مسوفة عجل 2500 ليرة.

أما سعر كيلو شرحات لحم البقر فحددته النشرة بـ3500 ليرة، وكيلو هبرة أو موزات لحم بقر 3 آلاف ليرة، وكيلو مسوفة بقر 2000 ليرة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نهاية تشرين الأول الماضي، نشرة خفضت بموجبها أسعار لحم الغنم البلدي.

وارتفع سعر لحم الغنم في السوق المحلية ووصل الى حدود الـ6500 ليرة، مع زيادة الطلب عليه , اضافة لقلة عدد القطيع مقارنة بالطلب.