نجح يوفنتوس بسهولة، في التغلب على ضيفه جنوى على ملعب يوفنتوس آرينا، في ثُمن نهائي بطولة كأس إيطاليا بهدفين لباولو ديبالا وجونزالو هيجواين.

ويلعب يوفنتوس أمام تورينو في ربع النهائي في ديربي آخر لمدينة تورينو هذا الموسم.



شهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من قبل يوفنتوس، والذي سنحت له أكثر من فرصة محققة للتسجيل وكانت أبرزها تلك الفرصة الضائعة من دوجلاس كوستا، بعد انفراد تام إثر تمريرة من بيرنارديسكي.



ثم اقترب يوفنتوس مجددًا من التسجيل عن طريق ركلة حرة نفذها بينارديسكي بيسراه لكن تألق حارس جنوى "لامانا" من جديد وأزال الخطر بارتماءة مميزة.



وعند نهاية الشوط الأول نجح باولو ديبالا من وضع يوفنتوس في المقدمة، بعد كرة وصلته على حدود منطقة الجزاء، فاستلمها والتف ليسددها بيسراه وتسكن شباك الروسوبلو.



وفي الدقيقة 76 ضمن جونزالو هيجواين الفوز ليوفنتوس بالهدف الثاني، بعد تمريرة من ديبالا استلمها هيجواين ومر مها من أمام المدافع ثم سدد الكرة بقوة بيمناه في الزاوية المرمى لمرم الحارس لامانا.



احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 83 على كوادو أسامواه، ولكن بعد الاحتكام لتقنية الفيديو ألغى القرار، لتمر الدقائق الأخيرة بهدوء وتؤكد تأهل يوفنتوس السهل إلى ربع النهائي.