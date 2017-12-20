كشفت "مايكروسوفت" عن تحديث لتطبيق "Seeing AI" المتاح عبر أجهزة "آبل" لمساعدة المكفوفين وفاقدي البصر على إدراك العالم من حوله عبر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب "إنغيدجت"، فإن التطبيق يرصد العناصر الظاهرة أمام المستخدم لوصفها له، حتى أنه قادر على تفريق العملات، ولون الملابس، والإضاءة ومصدرها.

وبات التطبيق قادراً على قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد وليس المطبوعة فقط، حتى أنه بات قادراً على تمييز خط يد الكاتب، ويمكنه أيضاً تحديد الصوت وسرعة الكلام.

ووفقا لـ"مايكروسوفت"، فقد تم تحميل التطبيق حوالي 100 ألف مرة منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وقد أقنعت مايكروسوفت مجموعة "tech titan" لتوزيع تكنولوجيا المعلومات، بتوفير هذا التطبيق في 35 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.