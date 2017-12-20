طرحت "انستغرام" تحديثاً لموسم الأعياد وعطلات نهاية السنة، يضم ملصقات وفلاتر وتعديلات في صوت ميزة التكبير الفائق وحتى دعم البحث عن الملصقات بالكتابة.

وبحسب ما نشره موقع "انستغرام برس"، فإن فلتر الألوان الجديد يعمل على "آيفون" عبر الضغط على أيقونة الكاميرا من الزاوية اليسرى العلوية وبعدها التقاط صورة والتنقل نحو اليمين واليسار لتجربة الفلاتر الجديدة من إضافات لونية.

اما ملصقات موسم نهاية السنة والاعياد، فستتاح لفترة مؤقتة، بينما جلبت "انستغرام" ميزة دعم البحث عن الملصقات بكتابة الكلمات المفتاحية التي تدل عليها، لكن فقط باللغة الإنكليزية حالياً.

ومن الميزات الجديدة، فلاتر الوجوه، حيث قدمت "انستغرام" ثلاثة فلاتر جديدة مثل البالونات الذهبية والفضية وتأثير الجليد ولمسة الإضاءة الذهبية على الوجه.

وأتاحت "انستغرام" أصواتاً جديدة في Superzoom لتلائم أشكال متعددة من المحتوى الذي يتم تصويره بالفيديو والتكبير الفائق فيه كتعبير عن الإندهاش.

وستتاح الإضافات الجديدة تدريجياً للمستخدمين عبر الإصدار رقم 26 من "انستغرام" على "أندرويد" و"آيفون".