قررت "غوغل" توقيف مشروع "تانغو" كمنصة للواقع المعزز، وذلك شهر آذار 2018.

وبحسب " gsmarena"، فإن قرار "غوغل"، جاء بهدف التركيز على تطوير تقنيةARcore الخاصة بها، لرسم الخرائط المكانية مع إضافة المزيد من الإمكانيات لتشمل نطاق أوسع من "تانغو" الذي يعتمد على الأجهزة فقط بشكل كبير.

ومشروع "تانغو"، عبارة عن أجهزة محمولة ذكية (هواتف وأجهزة لوحية) قائمة على نظام "أندرويد"، قادرة على الإدراك المكاني للبيئة التي يتواجد فيها الجهاز بواسطة تتبع الحركة الثلاثية الأبعاد الكاملة للجهاز والتقاط شكل البيئة المحيطة في الوقت الحقيقي عبر اضافة نظام رؤية كمبيوتري متطور وخاصية معالجة الصورة ومتحسسات و اجهزة استشعار متخصصة.

وتقنيات المشروع الأساسية، هي تتبع الحركة التي تسمح للأجهزة بتحديد الموقع والإتجاه، والتعرف على المناطق حيث أن أجهزة مشروع "تانغو" يمكنها التعرف على العالم المحيط بها، والتقنية الثالثة هي إدراك العمق.

وكانت أول الهواتف الذكية التي حصلت على مشروع "تانغو" هيLenovo Phab2 ProوAsus Zenfone AR.