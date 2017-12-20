وفرت "فيسبوك" رسمياً، ميزة جديدة تتيح كتم منشورات الأصدقاء المزعجين لمدة شهر ثم عودتها للظهور تلقائياً.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الميزة الجديدة تعتبر تطوير لميزة إلغاء المتابعة التي تبقي امكانية التواصل والصداقة قائمة، إضافة إلى مشاهدة منشوراته عند الدخول إلى صفحته، دون ظهورها في آخر الأخبار.

وحددت "فيسبوك" الميزة بكتم لشهر فقط، دون خيارات أخرى، رغم أن الخيارات في مدة الكتم كانت متاحة فترة الاختبار.

ولا تقتصر الميزة الجديدة على الحسابات الشخصية، بل تشمل الصفحات والمجموعات، ويمكن الوصول إلى الميزة من القائمة الفرعية عبر الضغط على النقاط الثلاثة سواء من الهواتف الذكية أو الويب.

وكانت هذه الميزة قيد الاختبار خلال الأشهر الماضية والآن أصبحت متاحة رسمياً تدريجياً للجميع.