تشلسي يعبر بصعوبة لنصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية على حساب بورنموث اخبار الرياضة شارك

عبر تشيلسي إلى نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه الأربعاء على ضيفه بورنموث (2-1) على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الدور ربع النهائي.

وأحرز البرازيلي ويليان هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 13، وانتظر بورنموث حتى الدقيقة 90 ليحرز هدف التعادل عبر دان جوسلينج، لكن صاحب الأرض أبى التمديد وسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر ألفارو موراتا.



بدأ الضيوف المباراة بتسديدة من دان جوسلينج ابتعدت كثيرا عن المرمى في الدقيقة السادسة، ثم افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13، عبر لعبة جماعية وصلت على إثرها الكرة إلى سيسك فابريجاس الذي دخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى غير المراقب ويليان الذي أودعها الشباك بسهولة.



وشهدت الدقائق الأخير أحداثا متسارعة، فسجل بورنموث هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي بعدما مرر أيب كرة إلى جوسلينج على حدود المنطقة، ليسددها الأخير ببراعة على يسار الحارس ويلي كاباييرو.



تشيلسي استعاد التقدم بعد أقل من دقيقة، عندما انطلق هازارد بهجمة سريعة، قبل أن يمرر بكعب قدمه إلى موراتا الذي سدد بثقة في الشباك معلنًا انتصار البلوز. سيريانيوز 2017-12-20 20:13:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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