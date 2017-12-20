بلغ مانشستر سيتي وأرسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنكليزية، بفوز الأول على ليستر سيتي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل (1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي) والثاني على وست هام 1-صفر، في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك جيمي فاردي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها مانشستر سيتي لمصلحته 4-3.



أما في المواجهة اللندنية فجاء هدف أرسنال الوحيد عبر داني ويلبيك في الدقيقة 42.