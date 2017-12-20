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مانشستر سيتي والارسنال يبلغان نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية
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اخبار الرياضة
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بلغ مانشستر
سيتي وأرسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنكليزية، بفوز الأول على ليستر
سيتي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل (1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي) والثاني على وست
هام 1-صفر، في ربع النهائي.
في المباراة الأولى،
سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك جيمي
فاردي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها مانشستر سيتي لمصلحته 4-3.
أما في المواجهة اللندنية فجاء هدف أرسنال الوحيد عبر داني ويلبيك في الدقيقة 42.
سيريانيوز
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2017-12-20 19:41:23
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