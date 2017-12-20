تأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بعدما هزم ضيفه بوروسيا دورتموند، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا".

وسجل هدفي بايرن كل من جيروم بواتينج (12) وتوماس مولر (14)، فيما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق أندريه يارمولينكو (77).



واستمرت عقدة شهر كانون الأول مع دورتموند، إذ لم يحقق أسود الفيستيفال أي فوز على بايرن ميونيخ في هذا الشهر خلال 7 مباريات بمختلف المسابقات (5 في البوندسليجا و2 في كأس ألمانيا).



ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا إذ ردت العارضة رأسية قوية من أرتورو فيدال، لاعب البايرن في الدقيقة 3.



وأهدر روبيرت ليفاندوفسكي، فرصة محققة في الدقيقة 8، بعدما أوقف تسديدة فيدال، ليصبح منفردًا بالمرمى، قبل أن يلعب كرة ساقطة من فوق الحارس، ولكن رومان بوركي، تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.



وتوغل فرانك ريبيري، في مناطق دورتموند الخلفية قبل أن يسدد كرة قوية في الدقيقة 11، أبعدها بوركي، لترتد إلى ليفاندوفسكي الذي فشل في وضعها في الشباك.



وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 12، عبر مدافعه جيروم بواتينج الذي استغل رأسية زميله نيكلاس سولي العائدة من العارضة، ليضعها بالرأس أيضًا في الشباك.



وأضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدما ضرب دفاع دورتموند بتبادل الكرة مع ليفاندوفسكي، قبل أن يسدد كرة ساقطة من فوق الحارس، لتسكن الشباك.



وفي أول دقيقة بالشوط الثاني، أضاع خاميس رودريجيز، فرصة الهدف الثالث بعدما استقبل عرضية ريبيري الأرضية بتسديدة ضعيفة، حولها الحارس إلى ركنية.



ونجح يارمولينكو في تقليص الفارق في الدقيقة 77 بعدما استقبل عرضية رائعة من كاجاوا، في ظل غياب الرقابة ليضع الكرة في الشباك دون أن يتمكن الحارس من إبعادها.