حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على ضيفه كان، بنتيجة 3-1، على أرضية ميدان حديقة الأمراء، ضمن الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وسجل الأهداف للباريسيين كل من كافاني في الدقيقة 21، ومبابي في الدقيقة 57، وبيرشيش في الدقيقة 81، وسجل لفريق سانتيني في آخر دقيقة.



وبهذا الانتصار رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الليج1، مبقيًا الفارق بينه وبين موناكو وليون 9 نقاط، بعد انتصارهما في مبارتيهما.