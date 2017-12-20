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صدور نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة –
شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعار
بعضها مرتفع. .
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب
الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة.
وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار
لاتزال ثابتة.
سيريانيوز
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2017-12-20 16:46:36
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