لقي 43 شخصا مصرعهم، وفقد العشرات يوم الثلاثاء، جراء عاصفة استوائية ضربت جزيرة "بيليران " وسط الفلبين.

ونقلت وسائل اعلام عن وكالة إدارة الكوارث قولها أن " 43 شخصا لقوا حتفهم، وأن 45 آخرين ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين، معظمهم بسبب انهيارات أرضية وقعت في جزيرة بيليران".

من جهته، افاد المسؤول الإقليمي عن أعمال الإغاثة سوفرونيو داكيلو في تصريح صحفي قوله: ان "عمليات الإغاثة مستمرة، لكننا لم نعثر على أحد حيا، ولم نعثر إلا على جثث ولم نستبعد بعد فكرة العثور على شخص على قيد الحياة، لكن آمالنا ضئيلة".

وكانت اجتاحت العاصفة الاستوائية "كاي تاك" وسط الفلبين يوم الاثنين متسببة في هطول أمطار غزيرة، ووقوع فيضانات وانهيارات أرضية، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالمنازل، والبنية التحتية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 62 ألف شخص.

وكانت الفلبين تعرضت في كانون الاول 2016 الى اعصار "نوك تين" الذي اسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإجلاء مئات الالاف من السكان.

وفي عام 2013 ضرب البلاد اعصار هايان وقتل اكثر من 7350 من سكانها.