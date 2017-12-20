أعلن الجيش المصري, يوم الثلاثاء, عن مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين في استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأشار المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان, نشرته وكالات أنباء, إلى انه " تم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر".

وأضاف ان "عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تعاملت مع مصدر النيران وقامت بتمشيط المنطقة المحيطة".

وجاء الحادث بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع والداخلية للمدينة لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.

من جهتها, ذكرت وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم "داعش" إن التنظيم مسؤول عن الهجوم الذي استهدف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء .

وجاء ذلك عقب حدوث اشتباك بين عناصر الشرطة المصرية مع عدد من المسلحين يوم الاثنين الماضي في محافظة القليوبية.

وتواجه مصر تحديا أمنيا في ظل تواجد عناصر تابعة لتنظيم "داعش" بشمال سيناء، حيث تشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في المدينة منذ سنوات، تستهدف القضاء عليهم.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن ومواقع مدنية، للاستهداف بشكل متكرر, ازدادت خلال الفترة الأخيرة في سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة تابعة لداعش المسؤولية عنها.