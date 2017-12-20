قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاربعاء, أن الرئيس بشار الأسد كان ولا يزال الرئيس الشرعي لسوريا.

ونقلت وكالة سبوتينك عن بيسكوف قوله, انه "فيما يخص الأسد نفسه، فإنه كان ولا يزال الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية".

وكانت عدة دول اعتبرت سابقا ان الاسد فقد شرعيته, وان لا مستقبل له في الحكم.

وبالنسبة للاتهامات الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس بشار الأسد، صرح بيسكوف، أن الكرملين لا يميل للتعليق على التصريحات المتبادلة بين دمشق وباريس، مشيرا إلى أن هذا ليس شأنه.

وقال، ردا على طلب بالتعليق على تصريحات الرئيس الفرنسي ووزير خارجية الناقدة لتصريحات الرئيس السوري حول دعم باريس للإرهاب: "نحن لا نرغب بالتعليق على هذا. بلا شك، التصريحات المتبادلة بين دمشق وباريس ليست شأننا".

وكان الأسد، اتهم فرنسا بـ"دعم الإرهاب" في بلاده، مشيراً إلى أنه لا يحق لباريس التحدث عن السلام في سوريا، فيما رد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات الرئيس السوري، وقال إن الأسد سوف يلاحق "على جرائمه أمام شعبه، وأمام القضاء الدولي".

سيريانيوز