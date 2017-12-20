أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، يوم الأربعاء، أن المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمشاركين في اجتماع استانا 8 حول سوريا ستجري غدا بينما تعقد الجلسة العامة يوم الجمعة.

ونشرت وكالة (سبوتنيك) بيان للوزارة جاء فيه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع "ممثلون عن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية (روسيا وإيران وتركيا) والأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن بصفة مراقب إضافة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة".

وأشار البيان إلى أن "وفود الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية الثلاث بدأت في الوصول إلى أستانا".

وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن اجتماع أستانا الثامن حول سوريا سيعقد يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

وعقدت 7 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها في تشرين الأول الماضي, وأكد بيانها الختامي أن الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

سيريانيوز