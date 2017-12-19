نشرت، وكالة سبوتينك الروسية، قائمة حديثة بأسماء الدول التي تسمح للسوريين بالدخول بدون فيزا إلى أراضيها، وهذه الدول هي:

بروندي: يحصل السوري على تأشيرة لدى الوصول، مجاناً.

الرأس الأخضر: يحصل على تأشيرة لدى الوصول، مجاناً.

جيبوتي: يحصل على تأشيرة لمدة شهر واحد لدى الوصول، لقاء 30 دولارا.

مدغشقر: يحصل على تأشيرة دخول لمدة 90 يوما لدى الوصول، لقاء 60 دولارا.

موزنبيق: يحصل على تأشيرة لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 25 دولار أمريكي.

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جزر سيشل: يحق للسوري دخولها لمدة شهر واحد، مجاناً.

تنزانيا: يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.

توجو: يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 7 أيام يمكن تجديدها لقاء 50 دولارا.

أوغندا: يحصل على تأشيرة دخول لمدة 3 أشهر لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.

زامبيا: يحصل على تأشيرة دخول لدى وصوله لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.

وست دول في قارتي أمريكا: دومينيكا: 21 يوما، مجاناً.

الاكوادور: 90 يوما، مجاناً.

جزر هايتي: 3 أشهر، مجاناً.

مونتسيرات: يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت صالحة لمدة عام، مجاناً.

سانت كيتس ونيفيس: يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت، مجاناً.

جزر تركس وكايكوس: 30 يوما، مجاناً.

بنغلادش: تأشيرة لمدة 90 يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.



كمبوديا: تأشيرة دخول لمدة 30 يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 20 دولار أمريكي.

إيران: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 90 يوما، مجاناً.

لاوس: تأشيرة لمدة 30 يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 30 دولار أميركي.

ماكاو: تأشيرة دخول لمدة 30 يوما لدى الوصول، مجاناً.

ماليزيا: تأشيرة دخول لدى الوصول ولمدة 90 يوماً، مجاناً.

جزر المالديف: 90 يوماً، مجاناً.

نيبال: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 15 يوما لقاء مبلغ 25 دولار أمريكي، لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي، لمدة 90 يوما لقاء مبلغ 100 دولار أمريكي.

تيمور الشرقية: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 30 دولار أمريكي.

اليمن: تأشيرة دخول لدى الوصول، مجاناً.

جزر كوك: لمدة 31 يوما، مجاناً.

ولايات ميكرونيزيا الموحدة: لمدة 30 يوما، مجاناً.

نيوي: لمدة 30 يوما، مجاناً.

بالاو: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما، مجاناً.

ساموا: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 60 يوما، مجاناً.

توفالو: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة شهر، مجاناً.

ويتوجب على السوري عند انتهاء مدة التأشيرة في الدول المذكورة مراجعة الجهات المختصة في الدولة الموجود فيها للحصول على الإقامة القانونية أو الترحيل خارجها.

يشار إلى أن، تركيا ولبنان ومصر والأردن وليبيا وجزر القمر فرضت على السوري الراغب بدخول أراضيها الحصول على تأشيرة مسبقة "فيزا".